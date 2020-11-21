Зеленский уволил главу Черниговского района. В начале ноября того задержали за взятку
21.11.2020, 22:25
Задержание Сергея Журмана СБУ (Фото: пресс-служба СБУ)
В распоряжении президента Владимира Зеленского говорится, что Сергей Журман уволен по поданному им заявлению
Президент Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной госадминистрации Сергея Журмана. Распоряжение опубликовано на сайте президента. В начале ноября Журмана задержали на взятке в $10 000.
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"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности головы Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно с поданным им заявлением", – говорится в распоряжении.
Документ датирован 20 ноября.
- 4 ноября 2020 года СБУ заявила, что задержала Журмана при получении взятки, которую он якобы вымогал у местного жителя.
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