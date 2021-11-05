Зеленский уволил главу Департамента защиты национальной государственности СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Куксы с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Указ опубликован на сайте президента.

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"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Задача Департамента защиты национальной государственности – защита государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Украины. В частности, за время российской агрессии департамент блокировал попытки российских агентов инспирировать межнациональную рознь и искусственные конфликты на религиозной почве.

Департамент под руководством Куксы, который проработал в должности его начальника с января по ноябрь 2021 года, разоблачил организаторов распространения антивенгерских листовок в Закарпатье, которые действовали по заказу российских кураторов; объявил подозрение блогеру Анатолию Шарию и еще трем лицам из руководства его партии; разоблачил и прекратил незаконную схему легализации иностранцев в Украине, по которой в Украину приехало около 3500 выходцев из стран повышенного террористического риска.

20 января 2021 года Слидство.инфо опубликовало расследование, согласно которому семья Куксы владеет дорогостоящей недвижимостью в Киеве. Члены семьи силовика уверяют, что он не причастен к этому имуществу. В то же время, их объяснения по отдельным объектам недвижимости различаются, а также противоречат данным из госреестра, отмечают журналисты.

Известно, что в 2014 году Кукса был ранен в боях под Славянском.

16 января 2021 года Зеленский осуществил несколько кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности. В частности, он назначил Куксу начальником департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика.







Вадим Ребрина

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