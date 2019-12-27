Зеленский уволил главу СБУ Хмельницкой области

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности в Хмельницкой области. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в тексте указа.

Кто назначен на эту должность вместо Харченко, пока не сообщается.

Также сегодня Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего главу Службы безопасности Украины, генерала армии Василия Грицака.