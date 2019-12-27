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Зеленский уволил главу СБУ Хмельницкой области

Зеленский уволил главу СБУ Хмельницкой области - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
27.12.2019, 21:45

Кто назначен на эту должность вместо Сергея Харченко, пока не сообщается

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности в Хмельницкой области. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в тексте указа.

Кто назначен  на эту должность вместо Харченко, пока не сообщается.

Также сегодня Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего главу Службы безопасности Украины, генерала армии Василия Грицака.

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Владимир Зеленский сбу сергей харченко
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