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Зеленский уволил Грицака в запас

Зеленский уволил Грицака в запас - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.12.2019, 20:01

Но с правом ношения военной формы одежды, отмечается в президентском указе

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего главу Службы безопасности Украины, генерала армии Василия Грицака. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

"Освободить генерала армии Украины Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в тексте указа.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ был назначен Иван Баканов – на тот момент глава партии Слуга народа. Позже Баканов стал главой СБУ.

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Владимир Зеленский василий грицак сбу Иван Баканов
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