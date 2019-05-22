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22.05.2019, 13:30

Грицак встретится с Бакановым

Грицак встретится с Бакановым - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Службы безопасности Украины собирается встретиться с новоназначенным первым замом и передать ему дела

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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, написавший заявление об отставке, планирует провести встречи с новоназначенным первым заместитителем главы СБУ Иваном Бакановым. Об этом Грицак сообщил LIGA.net.

Отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с Бакановым, чтобы передать дела и ввести в курс проблем нацбезопасности, Грицак ответил: "Да, планирую".

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Ранее сообщалось, что первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ назначен Иван Баканов - глава партии Слуга народа. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Во время президентской гонки Баканов был главой избирательного штаба Зеленского.

Баканов будет пока де-факто врио главы СБУ. 

Уходящий глава СБУ Василий Грицак с понедельника, 27 мая, официально уйдет в отпуск. Перед инаугурацией Зеленского он заявил, что "с тяжелым сердцем" подает о отставку. 9 мая предыщущий президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.



<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

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Теги: василий грицак, сбу, Иван Баканов
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