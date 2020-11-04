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Зеленский уволил первого зама Ермака Трофимова

04.11.2020, 13:24
Зеленский уволил первого зама Ермака Трофимова - Фото
Сергей Трофимов (Фото: пресс-служба президента)

Сергей Трофимов назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Указ опубликован пресс-службой ОП.

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"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.

Трофимов назначен внештатным советником Зеленского.

  • 21 мая 2019 года Трофимов был назначен первым заместителем руководителя ОП.
  • 21 октября появилась информация, что его могут уволить после местных выборов.
Денис Юдин
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