Зеленский уволил первого зама Ермака Трофимова
04.11.2020, 13:24
Сергей Трофимов (Фото: пресс-служба президента)
Сергей Трофимов назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Указ опубликован пресс-службой ОП.
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"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.
Трофимов назначен внештатным советником Зеленского.
- 21 мая 2019 года Трофимов был назначен первым заместителем руководителя ОП.
- 21 октября появилась информация, что его могут уволить после местных выборов.
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