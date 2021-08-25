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Зеленский уволил Шевченко с должности посла в Канаде. Его назначил Порошенко в 2015 году

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 19:47
Зеленский уволил Шевченко с должности посла в Канаде. Его назначил Порошенко в 2015 году - Фото
Андрей Шевченко (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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"Освободить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", – говорится в указе.

Шевченко был депутатом Верховной Рады V, VI и VII созывов от партии Юлии Тимошенко. Также он является одним из основателей 5 канала, принадлежащего Петру Порошенко.

Пятый президент Порошенко назначил Шевченко послом в Канаде в сентябре 2015 года.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Петр Порошенко канада андрей шевченко
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