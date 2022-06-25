Зеленский уволил сразу пятерых украинских послов

Президент Владимир Зеленский в пятницу уволил сразу пятерых украинских послов – в Ливане, Португалии, Словакии, Грузии и Иране. Все они были назначены еще предшественником Зеленского Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте президента.

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Посол в Португалии Инна Огнивец занимала должность с октября 2015 года, посол в Иране Сергей Бурдиляк – с декабря 2015 года, посол в Ливане Игорь Осташ – с августа 2016 года, посол в Словакии Юрий Мушка – с ноября 2016 года, посол в Грузии Игорь Долгов – с февраля 2017 года.

Одновременно президент назначил посла в Австралии Василия Мирошниченко по совместительству послом в Новой Зеландии, а бывшего главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова отправил работать послом в Таджикистан.

В марте Зеленский в одном из своих обращений заявил, что будет отзывать послов в случае провала на дипломатическом фронте войны с Россией. Тогда же он анонсировал отзыв послов из Марокко и Грузии, которые не справились с этой работой.

Андрей Водяный

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