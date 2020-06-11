Зеленский уволил Воронченко с поста командующего ВМС ВСУ и назначил Неижпапу

Алексей Неижпапа (Фото: пресс-служба Минобороны)

Президент Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ №217/2020 подписан 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Неижпапа заменит на посту командующего адмирала Игоря Воронченко, которого президент уволил указом №216/2020. Ранее СМИ сообщали, что Воронченко переходит на службу в Минобороны.

В Офисе президента сообщили, что Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008-ом - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-морских сил по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки командования Военно-морских сил ВСУ.

С апреля 2020-го Неижпапа занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно Неижпапа прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями Си Бриз от украинской стороны.

1 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что в рамках реформы Вооруженных сил в армии будет сокращено 17 генеральских должностей.

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