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Как в НАТО. Верховная Рада ввела новые офицерские звания в ВСУ

Как в НАТО. Верховная Рада ввела новые офицерские звания в ВСУ - Фото
Фото: depositphotos.com
04.06.2020, 17:53

Верховная Рада ввела новые офицерские звания в ВСУ, приведя их в соответствие со стандартами НАТО

Верховная Рада внесла изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, установив новые названия воинских званий высшего офицерского состава - согласно воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Проект закона зарегистрирован под №2247.

Согласно закону, воинские звания "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", присвоенные до вступления в силу настоящего закона, сохраняются за военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы в запас или в отставку.

Закон приравнивает армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях :

генерал-майор (контр-адмирал) - бригадный генерал (коммодор);

генерал-лейтенант (вице-адмирал) - генерал-майор (контр-адмирал);

генерал-полковник (адмирал) - генерал-лейтенант (вице-адмирал);

генерал армии Украины - генерал (адмирал).

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Наталия Медведева
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