UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский вернул в Раду закон о конфискации российских активов. Просит внести поправки

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 23:59
Зеленский вернул в Раду закон о конфискации российских активов. Просит внести поправки - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видеозаписи)

Президент Владимир Зеленский вернул в Раду со своими поправками закон о конфискации активов России в Украине и за границей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уточняется, что закон противоречит Конституции – он "не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции".

Документ был ветирован президентом, подчеркивается в сообщении, поскольку он наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции, что выходит за пределы его компетенции. Речь идет о выявлении и розыске активов физических и юридических лиц, подлежащих блокированию, они указаны в решении СНБО.

Как отмечается, в документе предлагается дополнить закон "О санкциях" – чтобы Высший антикоррупционный суд получил полномочия принимать решения по делам о применении санкций и взыскании активов в доход государства. Для этого, подчеркивается, нужно внести изменения в закон  "О Высшем антикоррупционном суде".

Зеленский вернул закон со своими правками в Раду для повторного рассмотрения депутатами.

Читайте также: Хватит перечислять России за энергоносители американские деньги – министр энергетики США

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский санкции закон вето
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 