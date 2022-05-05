Зеленский вернул в Раду закон о конфискации российских активов. Просит внести поправки

Президент Владимир Зеленский вернул в Раду со своими поправками закон о конфискации активов России в Украине и за границей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Уточняется, что закон противоречит Конституции – он "не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции".

Документ был ветирован президентом, подчеркивается в сообщении, поскольку он наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции, что выходит за пределы его компетенции. Речь идет о выявлении и розыске активов физических и юридических лиц, подлежащих блокированию, они указаны в решении СНБО.

Как отмечается, в документе предлагается дополнить закон "О санкциях" – чтобы Высший антикоррупционный суд получил полномочия принимать решения по делам о применении санкций и взыскании активов в доход государства. Для этого, подчеркивается, нужно внести изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Зеленский вернул закон со своими правками в Раду для повторного рассмотрения депутатами.

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Яна Катасонова

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