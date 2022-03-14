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Зеленский: Верю, что война – не надолго. Бизнес, нужно выходить на работу

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 14:53
Зеленский: Верю, что война – не надолго. Бизнес, нужно выходить на работу - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Украине должна сохраняться и восстанавливаться экономика, как только возможно в имеющихся условиях. Аптеки, торговля, любой бизнес, который может работать сегодня, должен заработать снова, чтобы страна жила и уже начиналось ее восстановление, призвал в ежедневном обращении к народу президент Владимир Зеленский.

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Ниже – тезисы из его речи.

→ 19-й день нашего сопротивления российскому нашествию. Верю, что это не надолго, не навсегда;

→ Нам нужно прийти к заслуженному украинцами честному миру – с юридическими гарантиями безопасности для государства и людей;

→ Сегодня – День добровольца. Так, как объединяются в беду украинцы, которые могут друг друга в мирные времена даже не замечать, не умеет больше никто;

→ Сегодня все добровольцы. Все, кто защищает, кто доброволец в боях, в информационных войсках, кто защищает дороги, города, является дипломатом, официальным или неформальным, кто помогает с техникой, сохраняет бизнес, снабжает товарами и продуктами, спасает и лечит, работает на транспорте, обеспечивает связь. Всем благодарен!

→ Российские войска уничтожают наши города и инфраструктуру. Но мы все отстроим, восстановим каждую улицу, дом и квартиру;

→ Однако сейчас, когда оккупанты еще на нашей земле, мы должны бить их так, как только можем, и гнать их так, как только умеем;

→ ВСУ не только держатся мужественно, но и воюют креативно. Мы настолько эффективно "косим" оккупантов, что РФ уже не знает, где еще искать резервы и помощь себе, оккупанту. Это позорно;

→ Мы не имеем права расслабляться, потому что РФ готовилась к войне десятки лет и накопила значительный военный ресурс;

→ Экономическое подавление Украины – одна из задач войны против нас, и мы не должны допустить этого;

→ Правительство получило поручение: вернуть малый и средний бизнес, максимально ослабить налоги, убрать все сложности и что мешает;

→ Во время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель, нужно обновить и финансовые правила, чтобы люди чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены, и что можно не бояться потерять что-то, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям. Через день-два будут детали;

→ Помогайте друг другу, поддерживайте друг друга, защищайте и защищайте государство. Тогда мы точно победим.

  • Вчера Зеленский сказал западным партнерам: если они не закроют небо над Украиной от российских самолетов и ракет, то приход войны на их территорию – лишь вопрос времени.
Евгений Пилипенко
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