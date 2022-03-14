Обращение Зеленского: Это вопрос времени, когда ракеты РФ ударят по территории НАТО

В новом обращении по итогам 13 марта президент Владимир Зеленский снова напомнил НАТО о необходимости закрыть небо над Украиной, так как на 18-й день войны российские ракеты и авиабомбы снова били по территории Украины, уже в 20 км от границ НАТО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вследствие обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 людей, еще 134 человек были ранены. Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории РФ. И всего лишь за 20 километров оттуда – границы НАТО", – сказал глава государства.

"В прошлом году я четко предупреждал НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против Российской Федерации, она пойдет войной. Мы были правы. Я говорил в течение долгого времени, "Северный поток" – это оружие, которое ударит по всей Европе. Тепер это очевидно. И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, то это всего лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Анна Чуданова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.