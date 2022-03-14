UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обращение Зеленского: Это вопрос времени, когда ракеты РФ ударят по территории НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 00:46

В новом обращении по итогам 13 марта президент Владимир Зеленский снова напомнил НАТО о необходимости закрыть небо над Украиной, так как на 18-й день войны российские ракеты и авиабомбы снова били по территории Украины, уже в 20 км от границ НАТО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вследствие обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 людей, еще 134 человек были ранены. Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории РФ. И всего лишь за 20 километров оттуда – границы НАТО", – сказал глава государства. 

"В прошлом году я четко предупреждал НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против Российской Федерации, она пойдет войной. Мы были правы. Я говорил в течение долгого времени, "Северный поток" – это оружие, которое ударит по всей Европе. Тепер это очевидно. И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, то это всего лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Анна Чуданова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато война Украина-россия обращение Зеленского
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 