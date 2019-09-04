Зеленский ветировал законопроект о наказании за нарушения в ОПК

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Долгоиграющий" законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на закупках оборонной продукции получил вето президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в карточке документа на сайте Верховной Рады.

По состоянию на 4 сентября в статусе законопроекта №0975 (он же №1793 в прошлом созыве Рады) значится: "Готовится на рассмотрение с вето президента".

Зеленский внес свои предложения, пишет аппарат Рады, однако никакого документа с ними на сайте пока нет.

Законопроект предусматривал уголовную ответственность за причинение чиновником вреда нацбезопасности в военной сфере путем нарушения законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции оборонного назначения или продукции вещевого, материально-технического обеспечения для военных формирований, а также за работы или услуги вопреки установленным законами условиям, правилам, стандартам или техрегламентам, которые создали реальные или потенциальные угрозы нацбезопасности в военной сфере.

За такое преступников предлагалось наказывать тюрьмой от пяти до восьми лет.

Такие же деяния, совершенные по предварительному сговору группой или чиновником на ответственном или особенно ответственном посту, если они привели к причинению матущерба, в 250 и более раз превышающего НМДГ, срыву выполнения воинским подразделением боевого задания или тяжким телесным повреждениям, гибели людей или другим тяжким последствиям, предлагалось наказывать тюрьмой от восьми до десяти лет.

У этого законопроекта - богатая и долгая история:

Ранее в Укроборонпроме заявляли о готовности внедрить механизм "единого окна" при оформлении таможенных процедур международной торговли.

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