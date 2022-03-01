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Военную администрацию Киева возглавил генерал Жирнов, Кличко остается мэром – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 12:48
Военную администрацию Киева возглавил генерал Жирнов, Кличко остается мэром – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской военно-гражданской администрации генерала Николая Жирнова. Виталий Кличко остается мэром Киева. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Харьков и Киев для России сейчас – наиболее важные мишени. Террор направлен на то, чтобы сломать нас и наше сопротивление", – сказал он. Поэтому оборона Киева – это ключевой приоритет для государства.

Во всех городах Украина должна сделать все возможное, чтобы остановить врага, говорит Зеленский. За это отвечают военные и гражданская власть каждого города: "Но Киев — особенно. Защитим Киев — защитим государство. Киев — это сердце нашей страны. И оно должно биться. И оно будет биться".

Поэтому главой Киевской военно-гражданской администрации назначен профессиональный военный — генерал Николай Жирнов. Он служил командующим сил поддержки, организовал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014-2015 году. Сейчас в СНБО – государственный эксперт службы военной безопасности, перечисляет президент.

Военную администрацию Киева возглавил генерал Жирнов, Кличко остается мэром – Зеленский

"Виталий Кличко остается мэром Киева, у него будет своя сфера ответственности, и теперь это будет общая работа: мэра и главы военной администрации. После войны все вернем на свои места в столице", – заверил Зеленский.

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Валерия Кондратова
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