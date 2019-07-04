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04.07.2019, 18:04

Зеленский вручил ордена и медали сотрудникам Нацполиции

Зеленский вручил ордена и медали сотрудникам Нацполиции - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Полицейских наградили за личное мужество и высокий профессионализм

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Нацполиции наградил полицейских орденами и медалями. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Как сообщается, сотрудников полиции наградили за личное мужество и высокий профессионализм.

Орден "За мужество" III степени получил старший лейтенант полиции Ростислав Нагорняк.

Медали "За безупречную службу" ІІІ степени получили майор полиции Евгений Бережной, майор Дмитрий Олексюк и подполковник Роман Строгуш.

Медалями "За труд и доблесть" награждены капитан Вячеслав Бервен, капитан Игорь Будик, старший лейтенант Сергей Кучеренко и старший лейтенант Максим Марчук.

Также Зеленский наградил медалями "За спасенную жизнь" сержанта Тимура Курака и капитана Александра Недошовенка.

28 июня Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины троим ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

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Теги: Владимир Зеленский, полиция, награда
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