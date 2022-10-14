Зеленский вручил звезды Героя Украины 12 воинам ВСУ – от генерала до сержанта

14 октября президент Владимир Зеленский вручил звезды Героя Украины 12 военнослужащим Вооруженных Сил. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Ордена "Золотая Звезда" и звание Героя Украины получили:

- Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, организовавший эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. 10 октября, во время массированного ракетного удара со стороны России, его подразделения во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск уничтожили самолет Су-25, 45 ракет разного типа, 22 дрона-камикадзе типа Shahed-136. 11 октября было уничтожено восемь таких дронов-камикадзе, 20 крылатых ракет и три БПЛА.

- Полковник Олег Гончарук, под руководством которого Силы обороны на Запорожском направлении вели ожесточенные бои с превосходившими в несколько раз силами противника. Применяя маневренную оборону, на каждом рубеже врагу наносили максимальные потери в технике и живой силе. Подразделениям под командованием Олега Гончарука удалось освободить ряд населенных пунктов в Запорожской области.

- Полковник Дмитрий Завадский, батальон которого в марте и апреле давал достойный отпор врагу в Луганской области вблизи населенного пункта Новотошковское, а впоследствии укрепил позиции в этом районе.

- Полковник Евгений Кураш, который защищает Украину с 2014 года. Подразделения бригады Кураша во время наступления в Харьковской области освободили ряд населенных пунктов, в том числе и город Изюм.

- Подполковник Ростислав Козий, который командовал подразделениями батальона на передовых позициях в Луганской области. В частности, он руководил оборонительными и наступательными действиями вблизи населенных пунктов Лопаскино, Заречное, Лиман, Богородичное.

- Подполковник Сергей Побережец руководит работой зенитного ракетного дивизиона ВСУ. 10 октября, во время массированного ракетного удара по территории Украины, подразделение уничтожило четыре крылатые ракеты и шесть БПЛА типа Shahed-136, ни одна воздушная цель не прошла через зону поражения дивизиона в направлении Киева и прикрываемых объектов.

- Полковник Игорь Скибюк в начале сентября руководил подразделениями бригады во время ведения поисково-ударных действий по уничтожению противника в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.

- Мастер-сержант Борис Харчук руководит группой, которая неоднократно уничтожала силы и средства противника, успешно осуществляла засады и прикрытия других групп, что приводило к успешному выполнению боевого задания и отражению вражеских наступлений. В середине июня во время отражения атаки противника Харчук получил осколочные ранения и потерял треть левой руки.

- Начальник отдела управления СБУ в Николаевской области полковник Сергей Качан, при непосредственном участии которого было проведено 26 оперативно-боевых мероприятий по разведке и уничтожению сил и средств противника.

- Подполковник Олег Голиней. 25 февраля во время наступления российских войск на Северодонецк артиллерийская батарея под руководством подполковника уничтожила технику и личный состав врага в районе Трехизбенки. Голиней вместе с подчиненными три часа сдерживал наступление врага, позволяя другим подразделениям ВСУ отойти и закрепиться на запасных позициях в Северодонецке.

- Командир роты отдельного отряда спецназа "Азов" НГУ лейтенант Лев Пашко, под руководством которого группа нацгвардейцев в конце марта в изнурительном бою остановила очередную попытку прорыва врага со стороны населенного пункта Гнутово. 28 марта, когда агрессор совершил попытку переправить технику через реку Кальмиус, группа гвардейцев под руководством лейтенанта обстреляла технику, не позволив перебазировать ее на правый берег реки. А в начале апреля группа под командованием лейтенанта совершила успешный штурм блокпоста оккупантов на окраине города, несмотря на то, что противник преобладал в силе (15 нацгвардейцев против 50 оккупантов).

- Снайпер НГУ старший сержант Дмитрий Финашин. В конце мая в районе Яковлевки Донецкой области во время жесткого боя старший сержант выявил и уничтожил двух вражеских снайперов. Во время минометного обстрела он получил многоуломочный перелом верхней трети левого плеча. Из-за тяжелого ранения Дмитрий Финашин потерял левую руку.

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Наталія Медведєва

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