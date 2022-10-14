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"Вы — самое дорогое". Зеленский поздравил с Днем защитников и защитниц Украины — видео видео

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14.10.2022, 09:26
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
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Президент Владимир Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц с праздником. Обращение опубликовала пресс-служба главы государства.

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Он записал поздравление на склонах Витачова, где был один из наиболее древних форпостов Руси-Украины.

По его словам, 14 октября украинцы благодарят всех, кто сражался за Украину в прошлом, и тем, кто сражается за Украину сейчас. 

Зеленский отметил, что в истории Украины были разные периоды и угрозы, но страна выстояла, а причина этого — защитники и защитницы. 

"Это наш народ, который бьется за свое право на жизнь. На Руси. На Сечи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов. Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех прежних врагов нашей государственности. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа", — сказал президент. 

Глава государства заявил, что защитницы и защитники — это самое дорогое, что есть у страны, а также лично обратился к каждому украинскому воину. 

Читайте также: Залужный о задаче для ВСУ: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война День защитников и защитниц
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