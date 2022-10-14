Президент Владимир Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц с праздником. Обращение опубликовала пресс-служба главы государства.
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Он записал поздравление на склонах Витачова, где был один из наиболее древних форпостов Руси-Украины.
По его словам, 14 октября украинцы благодарят всех, кто сражался за Украину в прошлом, и тем, кто сражается за Украину сейчас.
Зеленский отметил, что в истории Украины были разные периоды и угрозы, но страна выстояла, а причина этого — защитники и защитницы.
"Это наш народ, который бьется за свое право на жизнь. На Руси. На Сечи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов. Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех прежних врагов нашей государственности. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа", — сказал президент.
Глава государства заявил, что защитницы и защитники — это самое дорогое, что есть у страны, а также лично обратился к каждому украинскому воину.
- Ранее с Днем защитников и защитниц поздравили главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, его заместитель Евгений Мойсюк и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала.
- 13 октября президент Владимир Зеленский в преддверии Дня защитников и защитниц Украины призвал особенно внимательно относиться к сигналам воздушных тревог. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ продолжают прогресс в наступлении на всех фронтах, а Россия платит "все большую цену" за войну против Украины с каждым днем.
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