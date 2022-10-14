Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, его заместитель Евгений Мойсюк и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала поздравили украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

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По словам Залужного, зима 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России, уже стала частью мировой истории. Он отметил, что Украина выдержала удар противника и показала, что такое иметь смелость бороться за свою свободу.

"В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли", — сказал главком.

Он отметил, что ВСУ удалось остановить нашествие россиян и похоронить миф о непобедимости российской армии.

"Теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто нас не остановит", — сказал в поздравлении Шаплата.

Мойсюк заявил, что украинцы выбрали путь воинов и идут вперед.

Дмитро Гриниченко

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