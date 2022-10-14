Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, его заместитель Евгений Мойсюк и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала поздравили украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины.
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По словам Залужного, зима 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России, уже стала частью мировой истории. Он отметил, что Украина выдержала удар противника и показала, что такое иметь смелость бороться за свою свободу.
"В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли", — сказал главком.
Он отметил, что ВСУ удалось остановить нашествие россиян и похоронить миф о непобедимости российской армии.
"Теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто нас не остановит", — сказал в поздравлении Шаплата.
Мойсюк заявил, что украинцы выбрали путь воинов и идут вперед.
- Ранее президент Владимир Зеленский в преддверии Дня защитников и защитниц Украины призвал особенно внимательно относиться к сигналам воздушных тревог. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ продолжают прогресс в наступлении на всех фронтах, а Россия платит "все большую цену" за войну против Украины с каждым днем.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил: в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
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