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Залужный, Шаптала и Мойсюк поздравили защитников Украины с праздником — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 09:11
Валерий Залужный и Сергей Шаптала (Фото: Главнокомандующий ВСУ/Facebook)
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, его заместитель Евгений Мойсюк и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала поздравили украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

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По словам Залужного, зима 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России, уже стала частью мировой истории. Он отметил, что Украина выдержала удар противника и показала, что такое иметь смелость бороться за свою свободу.

"В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли", — сказал главком.

Он отметил, что ВСУ удалось остановить нашествие россиян и похоронить миф о непобедимости российской армии. 

"Теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто нас не остановит", — сказал в поздравлении Шаплата. 

Мойсюк заявил, что украинцы выбрали путь воинов и идут вперед. 

Читайте также: Залужный о задаче для ВСУ: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас 

Дмитро Гриниченко
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война Валерий Залужный Евгений Мойсюк Сергей Шаптала День защитников и защитниц
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