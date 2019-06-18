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18.06.2019, 10:20

Зеленский встретился с главой сената Франции: о чем шла речь

Зеленский встретился с главой сената Франции: о чем шла речь - Фото
Владимир Зеленский и Жерар Ларше (фото - president.gov.ua)

На встрече обсуждалась возможность создания "комиссии диалога" с участием парламентариев двух стран

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита во Францию 17 июня провел встречу с главой Сената страны Жераром Ларше. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский и Ларше говорили о прогрессе в реализации минских договоренностей, а также возможной встрече в нормандском формате в ближайшее время.

Они также обсуждали вопросы инвестиций, гуманитарного восстановления Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.

17 июня в Париже прошла встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, основной темой которой была война в Донбассе, а также отношения Украины и Франции, в том числе, экономические.

Читайте также: Визит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортаж

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Теги: визит, Владимир Зеленский, франция, минские соглашения, нормандский формат, Жерар Ларше
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