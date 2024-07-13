Зеленский встретился с актером Макконахи – предложил поддержать UNITED24

Фото: ОП

Во время визита в США президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с голливудским актером Мэтью Макконахи. Глава государства предложил актеру поддержать платформу UNITED24. Об этом сообщили в Офисе президента.

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Зеленский отметил важность сохранения внимания к Украине и поблагодарил американские звезды за их усилия и поддержку.

Он акцентировал внимание на украинском видении достижения справедливого мира, основой которого является Формула мира.

Фото: ОП

Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и общинах, в частности в Харькове, который находится под постоянным российским воздушным террором.

На встрече была жена актера Камилой Алвес и первая леди Юты Эбби Кокс.

СПРАВКА. UNITED24 – фандрейзинговая платформа для поддержки Украины, запущенная властями 5 мая 2022 года. Ее основная миссия состоит в благотворительном сборе средств, которые будут в дальнейшем распределяться по таким направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины. UNITED24 – фандрейзинговая платформа для поддержки Украины, запущенная властями 5 мая 2022 года. Ее основная миссия состоит в благотворительном сборе средств, которые будут в дальнейшем распределяться по таким направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.