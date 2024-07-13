Зеленский встретился с актером Макконахи – предложил поддержать UNITED24
Во время визита в США президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с голливудским актером Мэтью Макконахи. Глава государства предложил актеру поддержать платформу UNITED24. Об этом сообщили в Офисе президента.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Зеленский отметил важность сохранения внимания к Украине и поблагодарил американские звезды за их усилия и поддержку.
Он акцентировал внимание на украинском видении достижения справедливого мира, основой которого является Формула мира.
Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и общинах, в частности в Харькове, который находится под постоянным российским воздушным террором.
На встрече была жена актера Камилой Алвес и первая леди Юты Эбби Кокс.
СПРАВКА.UNITED24 – фандрейзинговая платформа для поддержки Украины, запущенная властями 5 мая 2022 года. Ее основная миссия состоит в благотворительном сборе средств, которые будут в дальнейшем распределяться по таким направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.
- Зеленский 13 июля прибудет в Ирландию, а на следующей неделе планирует посетить Британию.
- Он встретится с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом и его британским коллегой Киром Стармером.