Зеленський зустрівся з актором Макконахі – запропонував підтримати UNITED24

Президент наголосив на важливості збереження уваги до України

Фото: ОП

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі. Глава держави запропонував актору підтримати платформу UNITED24. Про це повідомили в Офісі президента.

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Зеленський наголосив на важливості збереження уваги до України та подякував американським зіркам за їхні зусилля та підтримку.

Він акцентував на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру.

Фото: ОП

Окрім того, Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та в громадах, зокрема у Харкові, який перебуває під постійним російським повітряним терором.

На зустрічі були дружина актора Каміла Алвес та перша леді Юти Еббі Кокс.

ДОВІДКА UNITED24 — фандрейзингова платформа для підтримки України, запущена владою 5 травня 2022 року. Її основна місія полягає у благодійному збиранні коштів, які надалі розподілятимуться за такими напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна і медична допомога, відбудова України. UNITED24 — фандрейзингова платформа для підтримки України, запущена владою 5 травня 2022 року. Її основна місія полягає у благодійному збиранні коштів, які надалі розподілятимуться за такими напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна і медична допомога, відбудова України.