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07.05.2019, 02:13

Зеленский встретился с главой УГКЦ: поздравили друг друга

Зеленский встретился с главой УГКЦ: поздравили друг друга - Фото
Фото: УГКЦ

Новоизбранный президент поздравил Святослава с днем ​​рождения

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Украинской греко-католической церкви Святославом. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Встреча состоялась в резиденции блаженнейшего Святослава при Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

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Отмечается, что Зеленский поздравил Святослава с днем ​​рождения и поблагодарил УГКЦ за постоянную и длительную духовную поддержку всех украинцев в эти сложные времена.

В свою очередь глава УГКЦ поздравил Зеленского с избранием "на президентское служение," а также заверил его в открытости церкви к сотрудничеству на партнерских началах на благо украинского народа и государства.

Сообщается, что собеседники обсудили несколько важных для будущего независимой и соборной Украины вопросов и роль УГКЦ в этих процессах.

6 мая Зеленский встретился с Советом раввинов Украины и призвал способствовать диалогу в Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, Блаженнейший Святослав, угкц, религия
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