Зеленский встретился с Советом раввинов: о чем говорили

Владимир Зеленский (фото - Facebook)

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с Советом раввинов Украины и призвал способствовать диалогу в Донбассе, сообщается в Facebook команды Зеленского.

"Я провел встречи с представителями разных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею построения диалога с жителями тех частично оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму", - сказал избранный президент.

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Также во время встречи речь шла о борьбе с антисемитизмом. Участники отметили, что в Украине эта проблема стоит не так остро, как в других странах мира.

Сегодня, 6 мая, спецпредставитель Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр назвал то, что в Украине новоизбранный президент и премьер-министр имеют еврейское происхождение, уникальным. Также, он сказал, что собирается встретиться с Зеленским.

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