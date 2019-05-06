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06.05.2019, 17:26

Зеленский встретился с Советом раввинов: о чем говорили

Зеленский встретился с Советом раввинов: о чем говорили - Фото
Владимир Зеленский (фото - Facebook)

В ходе встречи речь шла о войне и антисемитизме

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с Советом раввинов Украины и призвал способствовать диалогу в Донбассе, сообщается в Facebook команды Зеленского.

"Я провел встречи с представителями разных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею построения диалога с жителями тех частично оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму", - сказал избранный президент.

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Также во время встречи речь шла о борьбе с антисемитизмом. Участники отметили, что в Украине эта проблема стоит не так остро, как в других странах мира. 

Сегодня, 6 мая, спецпредставитель Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр назвал то, что в Украине новоизбранный президент и премьер-министр имеют еврейское происхождение, уникальным. Также, он сказал, что собирается встретиться с Зеленским. 

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Теги: Владимир Зеленский, антисемитизм, евреи
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