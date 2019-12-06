Майдановцы принесли Зеленскому кусок памятника Ленину

Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, которые были среди организаторов Евромайдана и пострадали при разгоне "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013 года. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

"Присутствующие рассказали Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию достоинства", - пишут в ОП.

Зеленский заверил участников встречи, что по расследованиям преступлений против Майдана надо сделать так, чтобы "все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть - чтобы они сидели".

Люди на встрече повязали на запястье Зеленскому ленточку - такую, какие носили участники Евромайдана: чтобы он с ней поехал на нормандский саммит. "Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже жизни", - напутствовали его.

Была также поднята тема защиты активистов, право- и экозащитников.