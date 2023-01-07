Зеленский ввел санкции против российских артистов, среди которых Петросян, Дюжев и Дугин
07.01.2023, 17:30
Скриншот с видео
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры, поддержавших агрессию РФ против Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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Санкционный список состоит из 119 человек, среди которых певцы Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина, пропагандист Александр Дугин, актеры Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, а также Родион Газманов, Евгений Петросян и другие.
Полный список.
Читайте нтакже: США ввели новые санкции против России: список
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