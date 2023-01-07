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Зеленский ввел санкции против российских артистов, среди которых Петросян, Дюжев и Дугин

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 17:30
Зеленский ввел санкции против российских артистов, среди которых Петросян, Дюжев и Дугин - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры, поддержавших агрессию РФ против Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Санкционный список состоит из 119 человек, среди которых певцы Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина, пропагандист Александр Дугин, актеры Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, а также Родион Газманов, Евгений Петросян и другие.

Полный список.

Читайте нтакже: США ввели новые санкции против России: список

Вадим Ребрина
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