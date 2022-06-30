Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня, 29 июня.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", – сказано в тексте указа.

В решении СНБО изложено, как будет формироваться и вестись реестр – в аппарате СНБО будут определены ответственные за это структуры, сам реестр будет в электронной форме и будет вестись на государственном языке, и туда не будут попадать ведомости, содержащие гостайну или служебную информацию.

Также в решении СНБО обозначен порядок внесения ведомостей об олигархах. Они будут включать в себя ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснования для признания лица олигархом.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривавший создание специального реестра. Лицам из этого списка было бы запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также представлять специальную декларацию.

СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года.

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net говорил, что реестр олигархов "будет обязательно", но "другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить, и есть ли сегодня время уделять этому максимальное внимание".

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Оксана Житнюк

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