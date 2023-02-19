Зеленский ввел в действие санкции РНБО против ММВБ и 333 чиновников и банкиров РФ

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Московской межбанковской валютной биржи и 333 физических лиц, преимущественно российских банкиров и чиновников.

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Санкции в отношении "Московской биржи ММВБ-РТС" предусматривают, среди прочего, полную приостановку операций компании на территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование или приостановку полученных в Украине лицензий, а также любых совместных проектов с украинскими контрагентами.

Санкции в отношении трех сотен физических лиц (среди которых есть сотрудники российских коммерческих структур с иностранным гражданством) предусматривают блокировку активов, запрет на въезд, ограничение торговых операций и участие в приватизации.

12 февраля Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 функционеров атомной отрасли РФ.

Сергій Бережний

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