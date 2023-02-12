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Зеленский ввел санкции СНБО против 200 человек. Срок действия санкций – 50 лет

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 13:44
Зеленский ввел санкции СНБО против 200 человек. Срок действия санкций – 50 лет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против 200 человек за войну России против Украины. Соответствующий указ (№75/2023) опубликован на сайте главы государства.

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Зеленский подписал указ 12 февраля. 

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе.

Полный пакет персональных санкций вводится на 50 лет.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова

СНБО, СБУ и Кабмин должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций, а МИД – проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Список лиц, против которых введены санкции, доступен для загрузки на сайте президента.

Зеленский ввел санкции против 199 граждан России и одного украинца – коллаборациониста, бывшего главного инженера Энергоатома Юрия Черничука, которого оккупанты назначили новым "директором" Запорожской АЭС.

Зеленский ввел санкции СНБО против 200 человек. Срок действия санкций – 50 лет
Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский санкции Юрий Черничук
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