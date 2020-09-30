Зеленский ввел в Украине день территориальной обороны: Цель – сохранить целостность страны
"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины", – пояснил президент
Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне территориальной обороны Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Согласно тексту указа, такой день введен, "учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины".
"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – процитировал Зеленского Офис президента.
- В апреле 2014 г в областях Украины начали формировать батальоны территориальной обороны. Их функциями были охрана госграницы, стратегически важных объектов, а также обеспечения деятельности органов государственного управления.
- В 2018 году секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине создается многоэшелоновая система территориальной обороны.
- В октябре 2019 г министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что министерство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны.
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