Зеленский ввел в Украине день территориальной обороны: Цель – сохранить целостность страны

"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины", – пояснил президент

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне территориальной обороны Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно тексту указа, такой день введен, "учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины".

"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – процитировал Зеленского Офис президента.

охрана госграницы, стратегически важных объектов, а также обеспечения деятельности органов государственного управления. В апреле 2014 г в областях Украины начали формировать батальоны территориальной обороны. Их функциями были

В 2018 году секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине создается многоэшелоновая система территориальной обороны.

В октябре 2019 г министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что м инистерство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны.

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Вадим Ребрина

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