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Зеленский ввел в Украине день территориальной обороны: Цель – сохранить целостность страны

30.09.2020, 22:48
Зеленский ввел в Украине день территориальной обороны: Цель – сохранить целостность страны - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины", – пояснил президент

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне территориальной обороны Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно тексту указа, такой день введен, "учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины".

"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – процитировал Зеленского Офис президента.

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Вадим Ребрина
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