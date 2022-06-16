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Зеленский выступил на техно-конференции в Париже в голографической трансляции

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 23:40
Зеленский выступил на техно-конференции в Париже в голографической трансляции - Фото
Владимир Зеленский выступает перед аудиторией конференции VivaTech в голографической трансляции (Фото - Twitter #VivaTech)

Президент Владимир Зеленский сегодня выступил в виде голографической трансляции перед представителями крупных технологических компаний на конференции VivaTech в Париже. Об этом сообщает The Guardian

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"Для президентов необычно использовать голограмму для общения с людьми, но это не единственное из "Звездных войн", чему мы научились. Мы еще и Империю победим", — сказал Зеленский.

Зеленский предложил технологическим компаниям после окончания войны участвовать в восстановлении Украины "как полностью цифровой демократии".

Он сказал, что Украина представит конкретный план по созданию цифрового правительства на конференции в Швейцарии в ближайшие недели.

"Ни одна другая страна в мире не предложит вам такой возможности – применить самые передовые технологии на государственном уровне. Это и эксперимент, и цифровая революция, и модернизация действующей системы," – заявил он. 

  • Украина заняла восьмое место в рейтинге стран по применению передовых технологий согласно исследованию Global Skill Report 2022.
Сергей Бережной
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голограмма Владимир Зеленский
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