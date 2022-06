Зеленский выступил на техно-конференции в Париже в голографической трансляции

Президент Владимир Зеленский сегодня выступил в виде голографической трансляции перед представителями крупных технологических компаний на конференции VivaTech в Париже. Об этом сообщает The Guardian.

"Для президентов необычно использовать голограмму для общения с людьми, но это не единственное из "Звездных войн", чему мы научились. Мы еще и Империю победим", — сказал Зеленский.

Зеленский предложил технологическим компаниям после окончания войны участвовать в восстановлении Украины "как полностью цифровой демократии".

Он сказал, что Украина представит конкретный план по созданию цифрового правительства на конференции в Швейцарии в ближайшие недели.

"Ни одна другая страна в мире не предложит вам такой возможности – применить самые передовые технологии на государственном уровне. Это и эксперимент, и цифровая революция, и модернизация действующей системы," – заявил он.

"It's no longer science fiction that AI is now as smart as humans. These technological possibilities can change lives. They can simplify government to people's relationship: no bureaucracy, no corruption."

