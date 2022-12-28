Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием — основные тезисы главы государства

Президент Владимир Зеленский выступил с посланием к народу и парламенту в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Во время выступления он сказал, что Украина должна придерживаться принципов единства, безопасности и справедливости. Он назвал безопасность государства сложной работой и процессом, а не состоянием, которое достигается раз и навсегда.

Зеленский заявил, что Украина цементирует Европейский Союз и свободный мир своей борьбой, а Вооруженные Силы Украины являются залогом того, что время империй не вернется.

Глава государства пообещал развивать отношения со странами Африки и Глобального Юга ради продовольственной безопасности, а также сделать Украину лидером в трансформации энергетики и построении зеленой энергетики.

Также президент подчеркнул, что военно-промышленный комплекс Украины будет одним из наиболее прогрессивных, а Россия понесет ответственность за военные преступления.

Целью Украины он назвал восстановление территориальной целостности и возвращение всех пленных украинцев.

Что касается восстановления, Зеленский сказал, что возрождение Украины станет крупнейшим экономическим проектом Европы, возобновление "нормальной жизни", в частности, затронет Донбасс и Крым.

На выступлении присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль и правительство в полном составе, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших воинов.

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Дмитро Гриниченко

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