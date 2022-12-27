UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Цели на 2023 год – полное очищение Украины от врага, начало восстановления – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 22:40
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Дубль два. Взрывы в Энгельсе, где авиабаза российских оккупантов – видео
Дубль два. Взрывы в Энгельсе, где авиабаза российских оккупантов – видео

Цели Украины на наступающий год – не только полное освобождение страны от оккупантов, но и начало ее восстановления, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент считает, что в числе "национальных целей" Украины – "освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире".

Свой взгляд на решение этих задач Зеленский обещает изложить в ежегодном послании Верховной Раде.

Президент также отчитался о заседании Ставки, на котором обсуждалась ситуация с Бахмутом, Кременной и с Донбассом в целом, вероятные действия врага на восточном направлении и варианты ответов ВСУ.

Смотрите также: Готовимся к разным вариантам действий РФ, видим ее намерения — видеообращение Зеленского

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский видеообращение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 