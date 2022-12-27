Цели Украины на наступающий год – не только полное освобождение страны от оккупантов, но и начало ее восстановления, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент считает, что в числе "национальных целей" Украины – "освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире".

Свой взгляд на решение этих задач Зеленский обещает изложить в ежегодном послании Верховной Раде.

Президент также отчитался о заседании Ставки, на котором обсуждалась ситуация с Бахмутом, Кременной и с Донбассом в целом, вероятные действия врага на восточном направлении и варианты ответов ВСУ.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, оккупанты поставили своей целью выйти на границы Донбасса до конца года.

Ситуация с Бахмутом вызывает раздражение у руководства России – заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Сергій Бережний

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