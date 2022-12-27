На Ставке обсудили Бахмут и Кременную, обновили план действий Сил обороны на 2023-й – ОП

Президент Владимир Зеленский провел 27 декабря очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого участники обсудили Бахмут и Кременную, а также актуализировали план действий Сил обороны на 2023 год. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Ставке выступили с докладами о ситуации на фронте главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений.

Участники заседания обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи Бахмута и Кременной.

На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения Сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

Отдельно остановились на актуализации плана действий Сил обороны на следующий год.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, оккупанты поставили своей целью выйти на границы Донбасса до конца года.

Ситуация с Бахмутом вызывает раздражение у руководства России – заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Читайте также: Готовимся к разным вариантам действий РФ, видим ее намерения — видеообращение Зеленского

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.