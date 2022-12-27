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На Ставке обсудили Бахмут и Кременную, обновили план действий Сил обороны на 2023-й – ОП

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27.12.2022, 15:01

Президент Владимир Зеленский провел 27 декабря очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого участники обсудили Бахмут и Кременную, а также актуализировали план действий Сил обороны на 2023 год. Об этом сообщает Офис президента.

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На Ставке выступили с докладами о ситуации на фронте главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений.

Участники заседания обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи Бахмута и Кременной.

На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения Сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

Отдельно остановились на актуализации плана действий Сил обороны на следующий год.

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Наталія Медведєва
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ставка бахмут Кременная
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