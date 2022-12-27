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Ситуация с Бахмутом вызывает раздражение у руководства России – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 09:55
Ситуация с Бахмутом вызывает раздражение у руководства России – ВСУ - Фото
Сергей Череватый (Фото: Facebook Череватого)

Бахмут стал "символом беспомощности" оккупантов, потому что, посягая на половину Украины, за шесть месяцев они не могут взять районный центр. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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Бахмут остается основным направлением удара врага. Оккупанты сосредоточили на этом направлении артиллерию, РСЗО, танки, пытаясь прорвать украинскую оборону.

"Враг при этом несет тяжелые потери. Только за эти сутки было 175 обстрелов, более 20 боестолкновений, враг потерял там 77 человек убитыми и 125 ранеными", – сказал Череватый.

На направлении Кременной, по его словам, агрессор также несет потери, инициатива там – за ВСУ.

В попытке захватить Бахмут оккупанты сменили тактику: они уже не действуют в составе ротных или батальонно-тактических групп, а разбиваются на немногочисленные группы до 20 человек и рассредоточено идут по полю боя, стараясь максимально приблизиться к передовым позициям ВСУ. Оккупантов уничтожают артиллерией, минометами и стрелковым оружием.

По словам Череватого, Бахмут для россиян стал "точкой невозврата", и они пытаются достичь на суше "хоть какой-то победы".

"Бахмут стал символом их беспомощности, потому что за шесть месяцев они не могут взять элементарный районный центр, перед тем декларируя, что они возьмут или всю, или пол-Украины. Это вызывает определенное раздражение у военно-политического руководства", – сказал спикер. ВСУ.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война Донбасс бахмут
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