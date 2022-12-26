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Пробыл в должности всего месяц. В РФ снова уволили командующего западным военным округом

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 18:01
Пробыл в должности всего месяц. В РФ снова уволили командующего западным военным округом - Фото
Евгений Никифоров (фото - ГУР)

С должности командующего войсками Западного военного округа РФ снят генерал-полковник Сергей Кузовлев, пробывший на этом посту лишь около месяца. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Западный ВО ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного ВО.

ГУР установило, что в настоящее время генерал находится в командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.

По данным разведки, формальной причиной увольнения Кузовлева является провал подготовки наступления на Лиманском направлении. "Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве рф – человека из орбиты шойгу-герасимова меняют на кандидата от группы суровикина-пригожина", – говорится в сообщении.

Генерал Никифоров стал четвертым командующим Западным ВО с начала полномасштабного вторжения. В 2021 году он был командующим группировкой войск в Сирии.

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Вадим Ребрина
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евгений пригожин гур минобороны сергей кузовлев сергей суровикин евгений никифоров
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