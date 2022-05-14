Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Владимир Зеленский выступит с виртуальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Зеленский выступит 23 мая, в день открытия ежегодной конференции.

Среди украинских политиков, которые лично посетят мероприятие, будут вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

"Мир находится в историческом поворотном моменте, и это требует от нас срочного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем, – заявил представитель ВЭФ Янн Цопф. – Это будет важный момент для Украины, чтобы вместе с высокопоставленными украинскими представителями обсудить развитие ситуации в правительстве, бизнесе и обществе на местах и будущего их страны".

Цопф отметил, что ситуация в Украине повлияют на весь мир как глобальное сообщество.

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Наталия Медведева

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