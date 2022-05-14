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Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 05:38
Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский выступит с виртуальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Зеленский выступит 23 мая, в день открытия ежегодной конференции.

Среди украинских политиков, которые лично посетят мероприятие, будут вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

"Мир находится в историческом поворотном моменте, и это требует от нас срочного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем, – заявил представитель ВЭФ Янн Цопф. – Это будет важный момент для Украины, чтобы вместе с высокопоставленными украинскими представителями обсудить развитие ситуации в правительстве, бизнесе и обществе на местах и будущего их страны".

Цопф отметил, что ситуация в Украине повлияют на весь мир как глобальное сообщество.

Читайте также: Зеленский: Украина не пойдет на территориальные уступки и не будет "спасать лицо" Путина

Наталия Медведева
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давос вэф Владимир Зеленский виталий кличко Михаил Федоров
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