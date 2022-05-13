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Зеленский: Украина не пойдет на территориальные уступки и не будет "спасать лицо" Путина видео

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13.05.2022, 13:44
Владимир Зеленский
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Украина не намерена ради "спасения лица" Кремля отказываться ни от своего суверенитета, ни от каких бы то ни было территорий, сказал президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому государственному телевидению RAI.

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Зеленский заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но именно с ним, а не с какими бы то ни было его представителями, и что не примет никаких ультиматумов в качестве предварительного условия переговоров.

"Мы хотим, чтобы российская армия ушла с нашей земли, а нашей армии на российской земле нет. Мы не будем "спасать лицо" Путина, расплачиваясь нашей территорией. Это было бы несправедливо", – сказал Зеленский.

  • 11 апреля Зеленский в выступдении по видеосвязи перед студентами парижского университета Sciences Po сказал, что "с каждым злодеянием россиян, о котором мы узнаем, исчезает желание и возможность вести с Россией переговоры о возможности выйти из войны дипломатическим путем".
Сергей Бережной
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Владимир Зеленский интервью переговоры с россией
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