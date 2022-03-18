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Зеленский: Выводы ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будут в течение нескольких месяцев

18.03.2022, 13:52
Зеленский: Выводы ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будут в течение нескольких месяцев - Фото
рсула фон дер Ляйен (фото - Olivier Hoslet, EPA)

Владимир Зеленский рассказал, что поговорил с Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС.

"Был предметный разговор с председателем Европейской комиссии. Выводы ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будут подготовлены в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК были даны поручения. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", – написал президент.

Ранее глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что работа по присоединению Украины к Европейскому союзу началась — "процесс пошел". По его словам, 11 марта на саммите в Версале главы государств и правительств Евросоюза обсудили заявку Украины на членство в ЕС. "Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье".

Дмитрий Смирнов
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