"Лед тронулся". Работа по присоединению Украины к Евросоюзу началась — посол ЕС

Работа по присоединению Украины к Европейскому союзу началась — "процесс пошел". Об этом в видеообращении, опубликованном в Twitter, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

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По его словам, 11 марта на саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявку Украины на членство в ЕС. "Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата. Лед тронулся. Процесс пошел", – сказал Маасикас.

Посол добавил, что страны ЕС и союзники поставляют Украине оружие и "еще больше помощи впереди". Кроме того, ЕС защищает тех, кто спасается от путинского террора: "Евросоюз впервые активизировал директиву о временной защите. Это поможет украинцам, прибывающим в ЕС".

Маасикас отметил, что первый транш новой макрофинансовой помощи Евросоюза в 300 млн евро уже поступил в Украину "и это еще не все".

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Валерия Кондратова

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