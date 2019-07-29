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Зеленский взял в советники экс-гендиректора СТБ Бородянского

Зеленский взял в советники экс-гендиректора СТБ Бородянского - Фото
Владимир Бородянский (Фото - скриншот)
29.07.2019, 12:35

Сегодня опубликован указ о назначении Владимира Бородянского внештатным советником президента

Бывший генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского. Указ №557 о назначении появился сегодня на сайте президента.

По данным собеседника LIGA.net в Офисе президента, Бородянский рассматривается на должность руководителя объединенного министерства, которое предполагается создать из Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта. Источник сообщает, что именно Бородянский выдвинул идею объединения министерств.

Ранее Зеленский поддержал идею объединения трех министерств в одно.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов не рад такой инициативе и уже попросил новую власть сохранить Минспорта.

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Владимир Зеленский стб Владимир Бородянский
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