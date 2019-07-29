Зеленский взял в советники экс-гендиректора СТБ Бородянского

Бывший генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского. Указ №557 о назначении появился сегодня на сайте президента.
По данным собеседника LIGA.net в Офисе президента, Бородянский рассматривается на должность руководителя объединенного министерства, которое предполагается создать из Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта. Источник сообщает, что именно Бородянский выдвинул идею объединения министерств.
Ранее Зеленский поддержал идею объединения трех министерств в одно.
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов не рад такой инициативе и уже попросил новую власть сохранить Минспорта.