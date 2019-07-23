Жданов просит новую власть сохранить Минспорта

Игорь Жданов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов негативно оценил идею объединения Минспорта, Минкультуры и Мининформполитики в одно ведомство, попросив новую власть не допустить сокращения его учреждения. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Минспорта.

"Моя просьба и рекомендация к новой власти - необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - заявил министр.

По мнению Жданова, функционирование министерства спорта, как отдельного органа - очень важно для молодежи и национальных сборных, прославляющих Украину на международной арене.

Также Жданов добавил, что Министерства спорта в разных конфигурациях - существуют практически в каждой стране Европы. Например, в Польше есть Минспорта и туризма.

"Молодежь и спорт должны остаться отдельным приоритетным направлением государственной политики в Украине", - подытожил Жданов.

В воскресенье в штабе Слуги народа президент Владимир Зеленский поддержал идею объединения трех министерств в один орган.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил сократить количество министерств.