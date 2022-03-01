Зеленский: Закрыть небо над Украиной – это не втягивание стран НАТО в войну

Президент Владимир Зеленский считает, что обеспечение бесполетной зоны над Украиной не будет означать втягивание в войну стран НАТО. Об этом он заявил в интервью Reuters и CNN, видеоверсия которого есть в распоряжении LIGA.net.

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Президент отметил, что обращался с этим вопросом к некоторым лидерам западных стран. По его мнению, они должны поддерживать демократические страны, которые защищают такие принципы.

"Помощь – это очень мощная история, что касается закрытого неба, она бы очень помогла. Это не втягивание страны НАТО в войну", – сказал он.

При этом Зеленский считает, что все и так давно втянуты в войну – и точно не Украиной, а Россией.

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Марк Сировой

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