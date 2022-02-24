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Зеленский записал еще одно обращение: Украина создает коалицию против Путина – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 09:00
Зеленский записал еще одно обращение: Украина создает коалицию против Путина – видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский записал новое обращение в связи с широкомасштабным нападением России: он анонсировал создание коалиции против лидера РФ Владимира Путина и призвал не паниковать.

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По его словам, Путин начал войну со всем демократическим миром и хочет уничтожить Украину.

"Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Науседой, Шарлем Мишелем, Дудой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров ввести все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Вместе мы должны спасти Украину и демократический мир. И мы это сделаем", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что украинские военные мужественные и несокрушимые. Он обратился к украинцам – как в стране, так и за границей. Президент призвал не паниковать и помогать армии.  

Зеленский заявил, что будет каждый час сообщать достоверную информацию, потому что сейчас идет атака не только бомбами, но и фейками.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин война коалиция
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