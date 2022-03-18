Президент Владимир Зеленский записал новое обращение.

"Мы отстроим все – я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС – каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих – без тысяч сердец, остановленных этой войной. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! – подчеркнул Владимир Зеленский.

Анна Чуданова

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