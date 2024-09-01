Зеленского просят снизить мобилизационный возраст до 50 лет: петиция собрала подписи

Петиция появилась почти два месяца назад и сейчас собрала необходимые подписи

Иллюстративное фото: Depositphotos

Президента Владимира Зеленского призывают снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет. Соответствующая петиция опубликована на сайте Офиса президента.

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Автор петиции Андрей Азаров призывает уменьшить возраст мобилизации "в целях улучшения экономического положения в стране".

Сейчас петиция ожидает рассмотрения.

По состоянию на данный момент всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.