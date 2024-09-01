Зеленского просят снизить мобилизационный возраст до 50 лет: петиция собрала подписи
Президента Владимира Зеленского призывают снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет. Соответствующая петиция опубликована на сайте Офиса президента.
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Автор петиции Андрей Азаров призывает уменьшить возраст мобилизации "в целях улучшения экономического положения в стране".
Сейчас петиция ожидает рассмотрения.
По состоянию на данный момент всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
- 2 апреля Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет.
- В июне в интервью LIGA.net депутат от фракции Голос Роман Лозинский предположил, что в Украине могут снова пересмотреть возраст для мобилизации военнообязанных.
- В конце июля представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что пока нет острой потребности в снижении мобилизационного возраста, но ситуация может измениться.
- 5 августа комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.