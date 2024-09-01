Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік до 50 років: петиція зібрала підписи

Петиція з'явилась майже два місяці тому і наразі зібрала необхідні підписи

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Президента Володимира Зеленського закликають зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років. Відповідну петицію опубліковано на сайті Офісу президента.

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Автор петиції Андрій Азаров закликає зменшити вік мобілізації "з метою поліпшення економічного стану в країні".

Наразі петиція очікує на розгляд.

Станом на цей час загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.