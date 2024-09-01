Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік до 50 років: петиція зібрала підписи
Президента Володимира Зеленського закликають зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років. Відповідну петицію опубліковано на сайті Офісу президента.
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Автор петиції Андрій Азаров закликає зменшити вік мобілізації "з метою поліпшення економічного стану в країні".
Наразі петиція очікує на розгляд.
Станом на цей час загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- 2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років.
- У червні в інтерв'ю LIGA.net депутат від фракції Голос Роман Лозинський припустив, що в Україні можуть знову переглянути вік для мобілізації військовозобов’язаних.
- Наприкінці липня речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що наразі немає гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку, але ситуація може змінитися.
- 5 серпня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.