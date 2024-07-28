Зараз немає гострої потреби знижувати вік призову, але ситуація може змінитися – Міноборони

"Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер", – заявив речник відомства

Ілюстративне фото: Depositphotos

Наразі немає гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку, але ситуація може змінитися, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю журналу NV.

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"Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож, станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає", – розповів він.

Проте, визнав речник, це може змінитися, оскільки ситуація на війні "залежить від багатьох чинників".

Водночас станом на зараз Міноборони не бачить необхідності знижувати мобілізаційний вік, підсумував Лазуткін.

24 червня нардепи з оборонного комітету повідомили LIGA.net, що питання зниження граничного віку призову офіційно не обговорювалось на засіданнях.

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