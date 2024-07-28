Зараз немає гострої потреби знижувати вік призову, але ситуація може змінитися – Міноборони
Наразі немає гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку, але ситуація може змінитися, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю журналу NV.
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"Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож, станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає", – розповів він.
Проте, визнав речник, це може змінитися, оскільки ситуація на війні "залежить від багатьох чинників".
Водночас станом на зараз Міноборони не бачить необхідності знижувати мобілізаційний вік, підсумував Лазуткін.
- 24 червня нардепи з оборонного комітету повідомили LIGA.net, що питання зниження граничного віку призову офіційно не обговорювалось на засіданнях.
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