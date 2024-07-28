Сейчас нет острой нужды снижать возраст призыва, но ситуация может измениться – Минобороны

"Сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска в настоящее время", – заявил спикер ведомства

Иллюстративное фото: Depositphotos

Сейчас нет острой потребности в снижении мобилизационного возраста, но ситуация может измениться, заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью журналу NV.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сегодняшний день. Поэтому, по состоянию на данный момент, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет", – рассказал он.

Однако, признал спикер, это может измениться, поскольку ситуация на войне "зависит от многих факторов".

В то же время, по состоянию на данный момент Минобороны не видит необходимости снижать мобилизационный возраст, подытожил Лазуткин.

24 июня нардепы из оборонного комитета сообщили LIGA.net, что вопрос снижения предельного возраста призыва официально не обсуждался на заседаниях.

Читайте также: Правовой базы под электронные повестки нет, о введении пока речь не идет – Минобороны