Сейчас нет острой нужды снижать возраст призыва, но ситуация может измениться – Минобороны
Сейчас нет острой потребности в снижении мобилизационного возраста, но ситуация может измениться, заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью журналу NV.
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"Сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сегодняшний день. Поэтому, по состоянию на данный момент, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет", – рассказал он.
Однако, признал спикер, это может измениться, поскольку ситуация на войне "зависит от многих факторов".
В то же время, по состоянию на данный момент Минобороны не видит необходимости снижать мобилизационный возраст, подытожил Лазуткин.
- 24 июня нардепы из оборонного комитета сообщили LIGA.net, что вопрос снижения предельного возраста призыва официально не обсуждался на заседаниях.
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