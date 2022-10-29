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Зеленский завел себе Viber

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 11:33
Зеленский завел себе Viber - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

В мессенджере Viber начал работу канал президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Офис президента.

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"Рады сообщить, что в мессенджере Viber начал работу канал Президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Зеленский завел себе Viber

Зеленский активно пользуется соцсетями – у него уже есть аккаунты в Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. Теперь появился и канал в Viber.

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Наталія Медведєва
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viber Владимир Зеленский
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